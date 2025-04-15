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В России
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сегодня, 15:51
Врач Мясников предупредил о бессимптомных болезнях печени
Медик призвал россиян соблюдать здоровый образ жизни для профилактики болезней этого органа.
По его словам, болезни печени в большинстве случаев протекают бессимптомно.
«Печень не болит: там нет нервных окончаний. (...) Как вы узнаете [о проблемах с печенью]? Она не торчит. А если даже и торчит, то как вы ее у себя прощупаете? Врач-то прощупать не может. Вы живете и живете», — пояснил доктор.
Специалист также развеял миф о том, что проблемы с печенью возникают только из-за алкоголя. По его словам, болезни этого органа могут развиться из-за неправильного питания, нездорового образа жизни и генетической предрасположенности, — пишет Lenta.ru.
Он призвал россиян соблюдать здоровый образ жизни для профилактики болезней этого органа.
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