Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
В России
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сегодня, 13:13
Мошенники стали рассылать письма на почту якобы от «Госуслуг»
На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от «Госуслуг» с уведомлением об успешном входе в аккаунт с нового устройства.
На электронную почту жертвы приходит фейковое сообщение с уведомлением об успешном входе в аккаунт с нового устройства.
При этом название портала написано с ошибкой — Gos uslugi.
В письме содержится так называемая «рекомендация», согласно которой, если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и «срочно связаться» со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.
Минцифры ранее сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.
Через трое суток доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».
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