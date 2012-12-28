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В России
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сегодня, 13:13

Мошенники стали рассылать письма на почту якобы от «Госуслуг»

На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от «Госуслуг» с уведомлением об успешном входе в аккаунт с нового устройства.

Россияне начали получать фейковые письма якобы от портала «Госуслуг», что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, — передает РИА Новости.

На электронную почту жертвы приходит фейковое сообщение с уведомлением об успешном входе в аккаунт с нового устройства.

При этом название портала написано с ошибкой — Gos uslugi.

В письме содержится так называемая «рекомендация», согласно которой, если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и «срочно связаться» со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.

Минцифры ранее сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.

Через трое суток доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

мошенники
Госуслуги
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