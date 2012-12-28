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В России
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сегодня, 11:42
При обрушении породы в шахте в Ростовской области два горняка остались по завалом
В Белокалитвинском районе в подземной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы.
По его словам, в этот момент в шахте находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность.
«По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра. Горные спасатели приступили к работам. На место выехали представители районной администрации», — написал он в своем Телеграм-канале.
В прокуратуре региона после инцидента на шахте организовали проверку. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), — передает ТАСС.
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