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В России
63
сегодня, 10:04

Один человек погиб и девять пострадали при массированной атаке БПЛА на Курск

В результате массированной атаке украинских беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля погиб один человек и девять пострадали.

ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курск, в результате один человек погиб, девять ранены, — говорится в Telegram-канале оперштаба региона.

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что погибла 85-летняя женщина.

«Вся необходимая помощь семье будет оказана. Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи обязательно окажут всю необходимую помощь», — подчеркивается в тексте сообщения.

В результате целенаправленных ударов БПЛА произошло возгорание в нескольких домах. Отмечается, что пожар возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. На местах работают сотрудники МЧС. В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повреждены 8-й и 9-й этажи, возгорание локализовано. Кроме того, три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.

Отмечается, что одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. Власти Курска эвакуировали жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в одну из школ.

Всего Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали на ночь 15 апреля 115 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал Минобороны РФ. Самой массированной атаке за ночь подверглась Курская область. Здесь российские военные сбили 109 вражеских БПЛА. Еще три дрона уничтожили над Воронежской областью, и по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Московской, Брянской и Орловской областями.


беспилотники
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