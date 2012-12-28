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В России
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37 минут назад
На участие в ПМЭФ подали заявки не менее 20 итальянских компаний
При этом окончательное число участников пока не определено, так как регистрация еще продолжается.
«Сейчас в России работают около 100 итальянских компаний. Ушли в основном те, кто занимались торговлей. А те, у кого [сохранилось] производство, остались», — сказал Торрембини.
ПМЭФ-2025 пройдет в этом году с 18 по 21 июня.
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