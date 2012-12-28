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В России
43
40 минут назад

Новый литограф поможет создать искусственные органы

Специалисты МФТИ создали уникальный российский литограф для производства трехмерных микроструктур с величиной элементов до 150 и разрешением 350 нанометров. Эти масштабы позволяют, например, подковать блоху, сообщают «Известия».

С помощью изобретения можно печатать микромеханические устройства или каркасы для выращивания искусственных биологических органов с заданной геометрией.

«Для выращивания биоинженерных объектов, например, искусственных органов, сначала производится каркасная система, на которую уже наносятся клетки, способные сформировать ткань. Для производства каркаса используется специальный биосовместимый полимер. За счет этой конструкции мы можем определенным образом выстраивать клетки, чтобы они могли лучше взаимодействовать с белками или другими клетками. Это важно для выращивания различных биологических конструкций», — сказал главный конструктор проекта — руководитель конструкторского бюро оптической литографии Данила Колымагин.

Также разработка позволяет делать миниатюрные фильтры, которые отделяют одни клетки от других. Так можно выделять определенные компоненты в биологических субстанциях или отделять здоровые и больные клетки. Во время одного из экспериментов специалисты проверили, как мембраны различной формы пропускают либо, наоборот, задерживают эмбриональные клетки почек человека.

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