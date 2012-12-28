Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вице-губернатором области назначен ветеран СВО
Общество
В Липецке отопительный сезон закончится в среду, в Ельце — во вторник
Общество
Липецкие пожарные с помощью спецтехники спасли кошку
Происшествия
В Липецке канализационными стоками затопило магазин и подвал дома на Проспекте Победы
Общество
Антициклон принесет в Липецкую область заметное потепление
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Общество
Двор на улице Виктора Музыки во тьме
Общество
Два человека погибли на дорогах Ельца за одни сутки
Происшествия
60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея
Происшествия
Анатолию Емельянову продлили домашний арест еще на два месяца
Происшествия
Читать все
60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея
Происшествия
Должность регионального министра экономразвития пустовала меньше месяца
Общество
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
НЛМК Live
По ДТП в Ельце, в котором погибла 21-летняя девушка, возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падением 60-летнего липчанина в раскопку заинтересовался следственный комитет
Происшествия
В Ельце мужчину оштрафовали на 2000 рублей за провокационные открытки
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК мужчина выпал из окна
Происшествия
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
Погода в Липецке
Уже 281 человек пострадал от укусов клещей
Здоровье
На трассе «Дон» в Хлевенском районе горел «Ситроен»
Происшествия
Читать все
В России
40
27 минут назад

Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе

Накануне новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин.

14 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы, — сообщает оперштаб Кубани.

В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом, — говорится в Телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что об этом сообщили команды Гулькевичского района — они убирают на участке берега между с. Витязево и ст. Благовещенской, Кавказского района — у санатория «Эллада» в с. Витязево, Абинского района — на Центральном пляже Анапы, Мостовского района — на пляже около детского лагеря «Приморский» в с. Витязево, Тимашевского района — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

Также о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между с. Витязево и ст. Благовещенской.

Накануне сообщалось о повторных выбросах нефтепродуктов на двух участках побережья Анапы — на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.


мазут
выбросы
Анапа
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить