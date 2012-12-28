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В России
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27 минут назад
Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе
Накануне новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин.
В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом, — говорится в Телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.
Уточняется, что об этом сообщили команды Гулькевичского района — они убирают на участке берега между с. Витязево и ст. Благовещенской, Кавказского района — у санатория «Эллада» в с. Витязево, Абинского района — на Центральном пляже Анапы, Мостовского района — на пляже около детского лагеря «Приморский» в с. Витязево, Тимашевского района — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.
Также о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между с. Витязево и ст. Благовещенской.
Накануне сообщалось о повторных выбросах нефтепродуктов на двух участках побережья Анапы — на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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