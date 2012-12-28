Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
В России
46
сегодня, 14:49
В Госдуме просят кабмин простимулировать строительство энергоэффективных домов
Это, в частности, финансовые льготы для ответственных владельцев и государственная поддержка.
По его словам, значительная часть индивидуальных жилых домов в стране не соответствует современным стандартам энергоэффективности, что ведет к перерасходу ресурсов и негативному воздействию на окружающую среду.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки государственной программы стимулирования строительства энергоэффективных индивидуальных жилых домов», — пояснил Плякин в письме.
Парламентарий отметил, что программа должна включать финансовые стимулы для владельцев энергоэффективных домов, поддержку строительства через субсидии. Также необходимо ввести обязательную сертификацию энергоэффективности частных домов с установлением стандартов, направленных на снижение энергопотребления и выбросов, — добавил депутат.
«Реализация программы позволит сократить энергопотребление, уменьшить выбросы парниковых газов и стимулировать производство современных строительных материалов», — заявил Плякин.
0
0
0
0
0
Комментарии