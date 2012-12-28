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В России
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сегодня, 14:49

В Госдуме просят кабмин простимулировать строительство энергоэффективных домов

Это, в частности, финансовые льготы для ответственных владельцев и государственная поддержка.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает для уменьшения выбросов парниковых газов разработать госпрограмму по стимулированию строительства энергоэффективных индивидуальных жилых домов, — передает ТАСС.

По его словам, значительная часть индивидуальных жилых домов в стране не соответствует современным стандартам энергоэффективности, что ведет к перерасходу ресурсов и негативному воздействию на окружающую среду.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки государственной программы стимулирования строительства энергоэффективных индивидуальных жилых домов», — пояснил Плякин в письме.

Парламентарий отметил, что программа должна включать финансовые стимулы для владельцев энергоэффективных домов, поддержку строительства через субсидии. Также необходимо ввести обязательную сертификацию энергоэффективности частных домов с установлением стандартов, направленных на снижение энергопотребления и выбросов, — добавил депутат.

«Реализация программы позволит сократить энергопотребление, уменьшить выбросы парниковых газов и стимулировать производство современных строительных материалов», — заявил Плякин.
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