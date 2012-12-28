Глава Минздрава заявил о вреде токсичного бодипозитива

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в докладе на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство» заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредна для граждан.