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37 минут назад

Глава Минздрава заявил о вреде токсичного бодипозитива

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в докладе на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство» заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредна для граждан.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредна — она отбирает у граждан годы жизни.

Он призвал помогать этой категории пациентов, в том числе с помощью лекарственных препаратов и других медицинских технологий, — передает ТАСС.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни. Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», — отметил он в своем докладе на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

Мурашко также призвал уделить особое внимание пациентам с ожирением, которое является серьезным медицинским состоянием и одним из ключевых факторов риска, формирующим до 40% неинфекционных заболеваний.
бодипозитив
здоровье
ожирение
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