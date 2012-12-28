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В России
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сегодня, 11:27
РФ в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
С 2026 года индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза в год.
«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов социального фонда», — заявил премьер.
Отмечается, что решение было принято в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года», которую правительство утвердило 14 апреля.
Стратегия также предлагает поддерживать предпринимательские инициативы граждан старшего поколения, создавать условия для недопущения дискриминации таких граждан на рынке труда и продолжения их трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста.
Кроме того, правительство запланировало совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности, — передает РБК.
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