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сегодня, 10:08

На Турцию обрушились сильнейшие за 30 лет заморозки

Местные департаменты сельского хозяйства сообщили о значительных потерях, и министерство уже проводит оценку ущерба, чтобы оказать поддержку пострадавшим фермерам.

В ряде регионов Турции зафиксированы самые сильные за последние 30 лет заморозки, что негативно скажется на урожае. Власти подсчитывают ущерб и готовятся материально поддержать фермеров, — заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

В соцсетях он написал, что подобных потерь не было с 2014 года, — пишет «Российская газета».

По словам министра, с 10 по 12 апреля в ряде районов похолодало до минус 15 градусов.

В некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура для этого времени года за последние 30 лет. Эксперты уже приступили к оценке ущерба и подготовке мер поддержки аграриев.

В нескольких провинциях Турции выпал снег.

Как пишут турецкие СМИ, в 36 из 81 провинций от заморозков пострадал урожай. В частности, замерзли яблони, виноградники, абрикосовые и вишневые деревья.

В провинции Кахраманмараш температура опустилась до минус 13 градусов, пострадали посадки айвы, миндаля, абрикосов, оливок, яблок, грецких орехов, вишни и фисташек.
Турция
урожай
погода
заморозки
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