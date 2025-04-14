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В мире
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сегодня, 10:08
На Турцию обрушились сильнейшие за 30 лет заморозки
Местные департаменты сельского хозяйства сообщили о значительных потерях, и министерство уже проводит оценку ущерба, чтобы оказать поддержку пострадавшим фермерам.
В соцсетях он написал, что подобных потерь не было с 2014 года, — пишет «Российская газета».
По словам министра, с 10 по 12 апреля в ряде районов похолодало до минус 15 градусов.
В некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура для этого времени года за последние 30 лет. Эксперты уже приступили к оценке ущерба и подготовке мер поддержки аграриев.
В нескольких провинциях Турции выпал снег.
Как пишут турецкие СМИ, в 36 из 81 провинций от заморозков пострадал урожай. В частности, замерзли яблони, виноградники, абрикосовые и вишневые деревья.
В провинции Кахраманмараш температура опустилась до минус 13 градусов, пострадали посадки айвы, миндаля, абрикосов, оливок, яблок, грецких орехов, вишни и фисташек.
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