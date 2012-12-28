В России
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26 минут назад
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено четыре возгорания в Еравнинском районе. Ликвидировано девять очагов на общей площади 3 063 га. По оперативным данным, утром 13 апреля действуют семь лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 200 га", - говорится в сообщении.
Причинами возникновения пожаров стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угроза населенным пунктам отсутствует. В тушении задействованы 365 человека и 56 единиц техники.
"Самые крупные возгорания ликвидированы, но новые пожары регистрируются именно в Еравнинском районе, поэтому режим ЧС продолжает действовать. Группировки справляются. Осуществляется переброс сил и средств на еще не потушенные участки и вновь возникшие пожары", - приводятся в сообщении слова руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.
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