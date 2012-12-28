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26 минут назад

В Бурятии потушили девять лесных пожаров

Девять лесных пожаров на общей площади более 3 тыс. га ликвидировали за сутки в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал республиканского агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено четыре возгорания в Еравнинском районе. Ликвидировано девять очагов на общей площади 3 063 га. По оперативным данным, утром 13 апреля действуют семь лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 200 га", - говорится в сообщении.

Причинами возникновения пожаров стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угроза населенным пунктам отсутствует. В тушении задействованы 365 человека и 56 единиц техники.

"Самые крупные возгорания ликвидированы, но новые пожары регистрируются именно в Еравнинском районе, поэтому режим ЧС продолжает действовать. Группировки справляются. Осуществляется переброс сил и средств на еще не потушенные участки и вновь возникшие пожары", - приводятся в сообщении слова руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.
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