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В России
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39 минут назад
Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на Россию
Воздушное судно совершило посадку в России в субботу, 12 апреля. Задержанные в Тунисе 11 россиян находились в пяти пенитенциарных учреждениях ближневосточной страны. Целью их поездки было посещение поселения Хайдра, где расположены различные античные памятники.
В ноябре 2024 года группа россиян перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что они были задержаны местными властями по подозрению в терроризме. При этом официальных обвинений в их адрес предъявлено не было. Родственники и близкие задержанных при помощи петиции пытались убедить власти Туниса отпустить задержанных на свободу. Суд принял решение лишь после расследования, которое доказало невиновность путешественников.
В пятницу, 11 апреля, представители дипломатической миссии РФ в ближневосточной стране подтвердили освобождение российских граждан. В посольстве РФ уточнили, что туристы в скором времени покинут Тунис и вернутся на родину.
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