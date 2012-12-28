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45 минут назад

В Подмосковье подросток устроил пожар в ТЦ по указанию мошенников

Подросток по указанию мошенников поджег ТЦ "Элизиум" в Нахабине, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Несовершеннолетний утроил пожар по указанию неизвестных мошенников, которые пообещали ему вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Подросток зашел с канистрой бензина в один из магазинов в ТЦ «Элизиум» и поджег там горючую жидкость, юношу передали полиции, проводятся следственные действия.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали из торгового центра 60 человек, в том числе 15 детей, рассказали в МЧС по Московской области.

Очаг пожара находился в районе отделения банка и магазина одежды. Жертв удалось избежать благодаря автоматическим системам оповещения и пожаротушения, которые сработали штатно при возгорании.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на 100 кв. м. Проводится проливка и разбор конструкций.

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