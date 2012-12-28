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51 минуту назад

Банки начали замораживать переводы на виртуальные карты

Для борьбы с мошенниками в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») запустили сервис по заморозке платежей на токенизированные карты, рассказал «Известиям» заместитель директора операционно-технологического департамента организации Георгий Дорофеев.

Речь о картах, которые формируются в банковском приложении или в отдельной специальной утилите (например, Mir Pay) и хранятся на мобильном устройстве, где они выпущены. К одному физическому «пластику» можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

Банки уже могут по желанию подключиться к сервису НСПК. Он действует следующим образом: операции по пополнению токенизированных карт, срок жизни которых менее двух дней, будут останавливать. Причем это коснется не только подозрительных транзакций, а вообще всех, уточнил Георгий Дорофеев. По его словам, такие операции изначально считаются рискованными — они часто совершаются людьми под воздействием мошенников.

Кредитные организации уже начали ограничивать внесение средств на токенизированные карты. В банке «Дом.РФ» останавливают операции, если есть дополнительные факторы риска, сообщил Дмитрий Никишов. ВТБ ограничивает пополнение токенизированных карт при переводе любой суммы от 30 тыс. рублей, отметили в пресс-службе банка.

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