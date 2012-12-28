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В России
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33 минуты назад
Торговые сети могут обязать продавать не менее 10% товаров местного производства
Торговые сети могут обязать продавать не менее 10% социально значимых товаров местного производства.
Такие поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
В документе говорится, что новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий.
«Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что сегодня к товарам первой необходимости, в том числе относятся мясные продукты (говядина, свинина и баранина, за исключением бескостного мяса, а также куры, кроме куриных окорочков), рыба (мороженая неразделанная), молочные и масложировые (молоко питьевое, масло сливочное, масло подсолнечное). Кроме того, в эту категорию попадают куриные яйца, сахар-песок, соль, чай, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы (рис шлифованный, пшено, гречка), а также основные виды овощей и фруктов (картофель, капуста, лук, морковь, яблоки).
«Законопроект направлен на снижение розничных цен, повышение доступности товаров местного производства, поддержку региональных производителей, которые выполняют в регионах важную социальную функцию — создают рабочие места», — пояснил депутат.
В других фракциях Госдумы заявили, что инициатива заслуживает внимания, но вопрос доли на полке должен еще обсуждаться.
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