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сегодня, 16:08

В ЦБ РФ назвали мифом запрет на снятие свыше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах

В ЦБ России назвали мифом запрет на снятие более 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября.

Банк России опроверг введение запрета на снятие более 50 тысяч рублей в сутки, — передает ТАСС.

«Нет, это очередной миф. Давайте расследуем, чем вдохновлялись его создатели», — говорится в ответе ЦБ РФ на вопрос читателей его Telegram-канала о том, правда ли что с 1 сентября поставят жесткие лимиты на снятие в банкоматах и запретят снимать больше 50 тыс. рублей в сутки.

В ЦБ напомнили, что 1 апреля 2025 года был принят закон, который обязывает банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы. Эти положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года. Согласно новым нормам, банк прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников.

«При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту», — отметили в регуляторе.

Если банк выявит такие признаки, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения.

«За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам», — отметили в ЦБ РФ.

Кроме того, закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег, — уточнили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года в России ограничат выдачу наличных. Некоторым россиянам якобы невозможно будет снять более 50 тысяч рублей в сутки.
наличные
экономика
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