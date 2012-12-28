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сегодня, 15:27

Цены на импортные товары в РФ могут снизиться из-за торговой войны США и Китая

Цены на импортные товары в России могут снизиться из-за торговой войны президента США Дональда Трампа с Китаем.

Цены на импортные товары в России упадут из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с Китаем. Производители крупнейшей азиатской экономики, потеряв американских потребителей, будут искать новые рынки сбыта, и российский они рассматривают как один из привлекательных. Пекин уже девальвировал юань, чтобы поддержать своих экспортеров, — сообщил изданию URA.RU директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Китая из-за желания сделать «расцепку» экономик двух стран и снизить долю КНР в американском импорте, избавив тем самым Вашингтон от зависимости от одного из своих главных соперников.

Кашин считает, что введение Трампом повышенных пошлин может ударить по обеим странам. Он прогнозирует, что в ходе возможных переговоров произойдет откат тарифов. Трамп, скорее всего, согласится их понизить.

Если пошлины все равно будут высокими, то Китай начнет искать альтернативные американскому рынки сбыта. Он уже присматривается к РФ. Эксперт считает, что в результате поток товаров из КНР в Россию может увеличиться, а цены на них снизятся.

Кашин отметил, что первый шаг к этому уже сделан — юань снизился по отношению к рублю. Кроме того, из-за потока товаров в РФ может усилиться конкуренция между компаниями, что повлияет на формирование цен на продукцию.

Ранее Трамп повысил пошлины для Китая до 145%. После этого Пекин решил увеличить тарифы на товары из США до 125%.
импорт
цены
экономика
торговая война
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