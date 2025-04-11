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28 минут назад

101-летний американский профессор назвал секретом долголетия отказ от сахара

Секрет активного долголетия, по словам профессора, заключается в балансе физической активности, разумного питания и осознанного образа жизни.

Американский профессор Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда, Калифорния, Джон Шарффенберг отметил 101-летие и раскрыл свою диету, благодаря которой живет так долго, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание La Razon.

По словам профессора, он придерживается диеты, которая подразумевает отказ от мяса, но включает яйца и молочные продукты. Также профессор ограничил употребление сахара, поскольку этот продукт приводит к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, он исключил из рациона насыщенные жиры, так как они повышают уровень холестерина в крови.

Еще одним секретом долголетия Шарффенберг назвал регулярные физические упражнения, которые, по его мнению, даже важнее правильного питания. В пожилом возрасте достаточно уделять занятиям полчаса в день. Кроме того, профессор признался, что никогда не курил, не употреблял алкоголь и не имел избыточного веса, увеличивающего риск развития сахарного диабета, гипертонии и рака.
здоровье
долгожители
продукты
сахар
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