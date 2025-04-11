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29 минут назад

Цены на яйца в США достигли нового исторического максимума

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда средняя цена достигла 5,897 долларов.

Цены на яйца в США снова выросли, достигнув накануне нового рекордного уровня в 6,23 доллара за десяток. Это произошли вопреки прогнозам президента Дональда Трампа и несмотря на падение оптовых цен и отсутствие яичных ферм, где были бы вспышки птичьего гриппа, — пишет «Российская газета».

Уточняется, что увеличение индекса потребительских цен означает, что потребители и предприятия могут не получить большого немедленного облегчения. Спрос на яйца обычно повышен до Пасхи, которая приходится на 20 апреля, — сообщает Associated Press.

Отраслевые эксперты ожидали, что индекс отразит падение розничных цен на яйца, поскольку оптовые цены на яйца значительно упали в марте.

Специалисты отмечают, что оптовые цены не начали снижаться до середины марта, поэтому, возможно, не хватило времени для снижения средней цены за месяц. По их словам, продуктовые магазины, возможно, не сразу перешли на более низкие цены.

Вспышки птичьего гриппа были названы основной причиной скачков цен в январе и феврале после того, как более 30 миллионов кур-несушек были убиты, чтобы предотвратить распространение болезни. В марте было забито всего 2,1 миллиона птиц, и ни одна из них не была на яичных фермах. По данным Бюро статистики труда США, цены на яйца достигли 5,90 доллара в феврале, через месяц после установления рекорда в 4,95 доллара за десяток.

Фермы, на которых были осенние вспышки, работают над возобновлением производства яиц после санитарной обработки птичников и выращивания нового стада, но цыплятам должно быть около шести месяцев, прежде чем они начнут откладывать яйца. По последним данным министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 1 марта по всей стране насчитывалось всего около 285 миллионов кур, а до вспышки — свыше 315 миллионов несушек.

С начала нынешней вспышки птичьего гриппа было забито более 168 миллионов птиц, большинство из которых были курами-несушками. Каждый раз, когда птица заболевает, вся стая погибает, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Это может повлиять на поставки яиц, потому что на огромных яичных фермах могут находится миллионы птиц.
яйца
США
экономика
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