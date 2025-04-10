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сегодня, 11:33
Умерла пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка
Девочка, пострадавшая при падении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице. С момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
По его данным, смерть была констатирована 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Таким образом, число погибших при крушении батискафа в Египте возросло до семи человек.
О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находилось 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions рассказали, что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
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