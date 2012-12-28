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48 минут назад

В ближайшие недели в Тамбов доставят бронзовую скульптуру «Скорбящая мать»

На Воздвиженском кладбище Тамбова бетонная скульптура «Скорбящая мать» будет заменена бронзовой. Новый памятник уже отлит и в ближайшие недели его доставят в Тамбов, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на главу администрации города Максима Косенкова.

Под памятник уже  готовят постамент, обновляется территория и у мемориальной стены с именами бойцов погибших в годы Великой Отечественной войны. Обновляется общественное пространство со стороны улицы Чичканова: демонтировано старое покрытие, укладывается новое основание, готовятся к установке бордюры. Максим Косенков отметил, что все работы ведутся по графику.

Бронзовую скульптуру «Скорбящая мать» изготовило московское ООО «Возрождение». Стоимость памятника составила 5,6 миллиона рублей. 

Мемориал «Скорбящая мать» посвящён памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерштих в тамбовских госпиталях. Центральное место композиции занимает скульптура скорбящей Родины-матери, установленная в 1975 году к 30-летию Победы. Вокруг неё полукругом размещается стена, на обелисках которой выбиты имена захороненных здесь бойцов.

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