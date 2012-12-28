17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Сегодня в Липецке: винная живопись, треть липчан согласна на зарплату в конверте – это много или мало?
В России
51
48 минут назад
В ближайшие недели в Тамбов доставят бронзовую скульптуру «Скорбящая мать»
Под памятник уже готовят постамент, обновляется территория и у мемориальной стены с именами бойцов погибших в годы Великой Отечественной войны. Обновляется общественное пространство со стороны улицы Чичканова: демонтировано старое покрытие, укладывается новое основание, готовятся к установке бордюры. Максим Косенков отметил, что все работы ведутся по графику.
Бронзовую скульптуру «Скорбящая мать» изготовило московское ООО «Возрождение». Стоимость памятника составила 5,6 миллиона рублей.
Мемориал «Скорбящая мать» посвящён памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерштих в тамбовских госпиталях. Центральное место композиции занимает скульптура скорбящей Родины-матери, установленная в 1975 году к 30-летию Победы. Вокруг неё полукругом размещается стена, на обелисках которой выбиты имена захороненных здесь бойцов.
0
0
0
0
0
Комментарии