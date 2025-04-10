17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Сегодня в Липецке: винная живопись, треть липчан согласна на зарплату в конверте – это много или мало?
В России
48
сегодня, 10:45
РФ и США договорились создать дорожную карту по возврату дипсобственности
По итогам переговоров в Стамбуле представители России и США условились разработать «дорожную карту» по возврату шести российских объектов дипнедвижимости, конфискованных американскими властями.
Уточняется, что российская сторона поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности. Посол РФ в США, участник консультаций Александр Дарчиев отметил важность незамедлительного допуска российских представителей на объекты конфискованной дипсобственности дня инспекции и оценки нанесенного ущерба, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Там также сообщили, что Москва и Вашингтон хотят найти развязки затронутых в Стамбуле вопросов к следующему раунду переговоров, — пишет Lenta.ru.
Ранее Дарчиев раскрыл итоги переговоров России и США. По его словам, очередной раунд двусторонних экспертных консультаций продвинул нормализацию работы посольств двух государств.
0
0
0
0
0
Комментарии