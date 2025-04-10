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В России
48
сегодня, 10:45

РФ и США договорились создать дорожную карту по возврату дипсобственности

По итогам переговоров в Стамбуле представители России и США условились разработать «дорожную карту» по возврату шести российских объектов дипнедвижимости, конфискованных американскими властями.

Россия и США во время переговоров в Стамбуле условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипломатической собственности. Такую договоренность раскрыл МИД РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

Уточняется, что российская сторона поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности. Посол РФ в США, участник консультаций Александр Дарчиев отметил важность незамедлительного допуска российских представителей на объекты конфискованной дипсобственности дня инспекции и оценки нанесенного ущерба, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что Москва и Вашингтон хотят найти развязки затронутых в Стамбуле вопросов к следующему раунду переговоров, — пишет Lenta.ru.

Ранее Дарчиев раскрыл итоги переговоров России и США. По его словам, очередной раунд двусторонних экспертных консультаций продвинул нормализацию работы посольств двух государств.
РФ
США
дипсобственность
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