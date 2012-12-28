В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси

Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на российские машины, будет доработан, выяснили «Известия». На необходимости его дальнейшего обсуждения настаивает государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ.



В письме к разработчикам поправок — комитету Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — ГПУ обратило внимание, что у органов исполнительной власти, экспертного и бизнес-сообщества пока нет единой позиции по этой инициативе.«Законопроект в представленной редакции согласован Минтрансом России, правительством Москвы и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Вместе с тем по законопроекту имеются замечания и предложения Экспертного управления президента Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», — говорится в письме.Поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были одобрены в первом чтении 18 января 2024 года. Согласно им, уже с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок необходимо будет приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой. Для оценки степени локализации предлагается ввести специальную систему баллов.В управлении отметили, что обсуждение законопроекта должно проводиться на площадке комитета Госдумы по транспорту.Законопроект активно обсуждается в последний год на разнообразных площадках. В частности, в марте 2025 года в РСПП эксперты подчеркнули важность постепенного подхода к локализации, чтобы сохранить баланс на рынке, а также доступность и качество услуг для жителей.Президент РСПП Александр Шохин заявил о необходимости выработать «последовательный путь к достижению того уровня локализации, который будет соответствовать требованиям», и призвал найти «разумный компромисс» — перенести срок введения изменений с 1 октября 2025 года на 1 октября 2026 года.