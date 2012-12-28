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В России
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сегодня, 21:24

В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси

Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на российские машины, будет доработан, выяснили «Известия». На необходимости его дальнейшего обсуждения настаивает государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ.

В письме к разработчикам поправок — комитету Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — ГПУ обратило внимание, что у органов исполнительной власти, экспертного и бизнес-сообщества пока нет единой позиции по этой инициативе.

«Законопроект в представленной редакции согласован Минтрансом России, правительством Москвы и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Вместе с тем по законопроекту имеются замечания и предложения Экспертного управления президента Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», — говорится в письме.

Поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были одобрены в первом чтении 18 января 2024 года. Согласно им, уже с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок необходимо будет приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой. Для оценки степени локализации предлагается ввести специальную систему баллов.
В управлении отметили, что обсуждение законопроекта должно проводиться на площадке комитета Госдумы по транспорту.

Законопроект активно обсуждается в последний год на разнообразных площадках. В частности, в марте 2025 года в РСПП эксперты подчеркнули важность постепенного подхода к локализации, чтобы сохранить баланс на рынке, а также доступность и качество услуг для жителей.

Президент РСПП Александр Шохин заявил о необходимости выработать «последовательный путь к достижению того уровня локализации, который будет соответствовать требованиям», и призвал найти «разумный компромисс» — перенести срок введения изменений с 1 октября 2025 года на 1 октября 2026 года.

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