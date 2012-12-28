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В мире
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55 минут назад
Президент США приостановил на 90 дней импортные пошлины для 75 стран
Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке дополнительных импортных пошлин для ряда стран.
Американский лидер в Truth Social отметил, что «более 75 стран обратились к представителям США» с целью «переговоров по вопросам, касающимся торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин». Эти государства, по словам Трампа, «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим Трамп заявил, что "отдал распоряжение о 90-дневной паузе и существенно более низком уровне ответных пошлин на этот период в размере 10%". Решение вступает в силу немедленно, — отметил глава Белого дома.
Трамп в своей публикации не пояснил, идет ли речь о приостановке действия пошлин в отношении всех стран, против которых они были введены, или исключительно тех, которые выразили готовность к переговорам с США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что пауза введена на время проведения переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%». Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что приостановка действия пошлин распространяется в том числе на Канаду и Мексику.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. России в этом списке нет. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.
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