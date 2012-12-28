Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В период нереста на притоках Дона багрили рыбу
Происшествия
В липецкой поликлинике удивлены анонимным жалобам
Общество
Водитель обвинил главного ветеринарного врача Липецка в избиении
Происшествия
После грибного снегопада в области пошли сморчки
Общество
Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
Происшествия
В Липецке ищут пострадавших от нападений подростков на улице
Происшествия
В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка
Общество
24 тонны фальсифицированного сливочного масла пытались продать в Тербунском районе
Общество
Фельдшеры скорой приняли роды на дому
Здоровье
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
С Курском у липецких волейболисток шансов не было изначально?
Спорт
Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост
Общество
За предложение взятки пришлось заплатить в девять раз больше её суммы
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад
Общество
Дело 22-летнего курьера мошенников дошло до суда
Происшествия
Два автомобиля после столкновение выехали на тротуар
Происшествия
Ночью горело здание на улице Жуковского
Происшествия
48-летнего данковчанина заподозрили в ложных показаниях в суде
Происшествия
Читать все
В мире
46
55 минут назад

Президент США приостановил на 90 дней импортные пошлины для 75 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке дополнительных импортных пошлин для ряда стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран, — передает ТАСС.

Американский лидер в Truth Social отметил, что «более 75 стран обратились к представителям США» с целью «переговоров по вопросам, касающимся торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин». Эти государства, по словам Трампа, «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим Трамп заявил, что "отдал распоряжение о 90-дневной паузе и существенно более низком уровне ответных пошлин на этот период в размере 10%". Решение вступает в силу немедленно, — отметил глава Белого дома.

Трамп в своей публикации не пояснил, идет ли речь о приостановке действия пошлин в отношении всех стран, против которых они были введены, или исключительно тех, которые выразили готовность к переговорам с США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что пауза введена на время проведения переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%». Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что приостановка действия пошлин распространяется в том числе на Канаду и Мексику.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. России в этом списке нет. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.
США
импорт
пошлины
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить