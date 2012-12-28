Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
В России
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сегодня, 17:54
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
«Перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть — мы видим по жалобам», — отметил Михаил Мамута.
Сейчас банки могут недобросовестно отображать информацию не только в рекламе по телевидению или в интернете, но и на своих сайтах или в брошюрах и даже на этапе заключения договоров.
Как правило, речь идет о неполном доведении до клиента всех параметров сделки и неоднозначных формулировках в документе, пояснила ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Виктория Лукина. Например, когда часть условий не представлена в договоре — там может быть отсылка на документ, который можно найти только на сайте банка. Именно поэтому важно указывать все детали в том же месте, где говорится о выгодной ставке.
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