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В России
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сегодня, 15:48
В РФ появится семейная налоговая выплата для работающих родителей двоих и более детей
По своей значимости новая мера поддержки может стать сопоставима с единым пособием на детей.
Как пояснили в ведомстве, уплаченный в 2025 году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возращена в виде единовременной выплаты. Выплату смогут получить оба родителя.
Это одна из мер Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года, которую утвердило правительство.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, при разработке стратегии были учтены особенности сложной демографической ситуации.
«Мы старались сконцентрироваться на тех мероприятиях, которые действительно внесут свой вклад в повышение рождаемости и увеличение населения страны», — заявила зампред правительства. Основной демографической мерой останется материнский капитал.
Продолжится выплата единого пособия семьям, в которых среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума. Сейчас его получают родители почти 10 миллионов детей и 152,3 тысячи беременных женщин. Разработан законопроект по увеличению пособия по уходу за ребенком для студенток и аспиранток. Это решение затронет около семи тысяч женщин.
Регионы вводят свои меры поддержки. Так, 33 региона вводят единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно. 33 субъекта создают пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. А в 21 регионе будет развиваться система кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания и на дому для студенческих, многодетных семей — «социальная няня».
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