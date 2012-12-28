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Бизнес
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сегодня, 09:00
Лови яблоко в дорогу от Любимой Топливной Компании Розыгрыш iPhone 16 и AirPods 4!
С 7 апреля по 18 мая заправляйся от 25 литров (АИ-92, АИ-95 или ДТ) с программой лояльности (приложение или карта) и участвуй в розыгрыше призов!
Что можно выиграть:
* iPhone 16 — 1 шт
* AirPods 4 — 5 шт
Как это работает:
Каждая заправка от 25 литров с программой лояльности — это + 1 купон на участие.
Больше заправок — больше купонов и больше шансов на победу!
Розыгрыши AirPods 4 — каждую неделю во вторник:
* 15.04 разыграем приз среди тех, кто заправился с 07.04 до 13.04
* 22.04 — с 14.04 — 20.04
* 29.04 — с 21.04 — 27.04
* 06.05 — с 28.04 — 04.05
* 13.05 — с 05.05 — 11.05
Розыгрыш iPhone 16 — 20.05.2025
Учитываются все заправки с 07.04 по 18.05
Победители будут определены случайным образом через рандомайзер, итоги — в сообществе ВКонтакте https://vk.com/wall-214406558_18325
Организатор ООО "ТрейдПроект".
Сроки проведения розыгрыша с 7 апреля по 20 мая 2025 года. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальном сообществе ЛТК во ВКонтакте.
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