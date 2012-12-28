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В России
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20 минут назад
В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора
Плату за вывоз мусора в регионах планируется рассчитывать от площади квартиры, а не от числа проживающих, как это происходит сейчас.
В настоящее время субъекты самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях и так далее (всего в 15 регионах) отталкиваются от количества квадратов, — рассказали в «Российском экологическом операторе» (РЭО).
В Минприроды отметили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством.
В Магаданской области плату за вывоз мусора рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек — это вполне справедливо, уверены в регионе, так как накапливают мусор не метры, а люди, — пояснили в местном правительстве. Расчет в зависимости от квадратного метра делает невозможным перерасчет — например, «вы уехали на пару недель в отпуск, мусор не копите, но сэкономить на этом не получится: плату берут с «квадратов», у которых нет отпусков».
В правительстве Калужской области считают, что учет площади — более справедливый подход. В таком случае «используется объективный параметр», — сообщили там.
Почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны. Получается, что люди не платят за вывоз отходов из него, хотя часто сдают свои помещения в аренду, в том числе туристам, — уточнили эксперты.
Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать субъекты РФ.
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