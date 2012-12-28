Метеорологи назвали сроки таяния выпавшего в апреле снега

Снежный покров, заново сформировавшийся в Центральной России в начале апреля, сохранится до середины следующей недели, рассказали «Известиям» метеорологи.





Ко вторнику, 8 апреля, центр циклона, который засыпал столичный регион снегом, сместится в сторону Ивановской области, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.«Во вторник по Москве и области прогнозируется снег, местами сильный. Может выпасть от 2 до 4 мм осадков, прирост снежного покрова будет видимым», — отметила она.В ближайшие дни температура воздуха будет отрицательной, добавила метеоролог.«В среду, 9 апреля, температура воздуха будет ниже нормы почти на девять градусов. Поэтому на скорое таяние снега рассчитывать не приходится», — добавила Татьяна Позднякова.Снежный покров в столичном регионе, по ее словам, может сойти только к середине следующей недели.К середине апреля снег также должен сойти во всех центральных областях европейской части России, заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, долгожданное потепление придет с берегов Балтики.