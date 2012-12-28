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В России
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сегодня, 18:01
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Наиболее угоняемым видом транспорта стали грузовики — на них пришлось 54% случаев, уточнили в ВСК. Там добавили: в перечне востребованных у преступников авто также были китайские Chery и Haval.
В «АльфаСтраховании» отметили рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с предыдущим. Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada, добавил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.
Рост числа краж авто зафиксировали и в «Абсолют Страховании». В «Согласии» увидели повышение в пределах 10%.
Мошенники похищают авто популярных марок, по которым есть дефицит запчастей из-за санкций и логистических сбоев, а затем разбирают их на детали, пояснила гендиректор Frank Auto Ирина Франк.
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