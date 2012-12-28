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В России
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сегодня, 17:35
В РФ уточнен порядок поступления в вузы для учащихся колледжей
Уточняется, что подход, представленный в законе, побудит выпускника техникума и колледжа более осознанно делать свой выбор.
Согласно документу выпускники организаций среднего профобразования смогут поступить в вуз по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ только при условии, что полученная ими в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения, — говорится на сайте Госдумы.
Тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подход, представленный в законе, побудит выпускника техникума и колледжа более осознанно делать свой выбор.
«Мы должны максимально постараться сделать так, чтобы ребенок еще в школе выбрал правильный путь, чтобы была профориентация», — отметил он.
По его словам, 41% от всех поступивших в вузы в прошлом году — выпускники учреждений СПО. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома колледжа или техникума, что существенно снижает качество образования, — подчеркнул Володин.
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