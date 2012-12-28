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В России
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сегодня, 16:50
Госдума разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию
Авторы законопроекта пояснили, что по общим правилам призыв на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе». Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва, с учетом сверки данных воинского учета. Речь идет о случаях, когда решение в отношении призывника было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в период призыва.
Как пояснил Картаполов, новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования закона.
«На осенний призыв 2024 года они не распространяются. Они будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет», — заявил Картаполов.
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