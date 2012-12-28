Госдума разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию

Авторы законопроекта пояснили, что по общим правилам призыв на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.