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сегодня, 16:50

Госдума разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию

Авторы законопроекта пояснили, что по общим правилам призыв на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, — передает ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе». Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва, с учетом сверки данных воинского учета. Речь идет о случаях, когда решение в отношении призывника было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в период призыва.

Как пояснил Картаполов, новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования закона.

«На осенний призыв 2024 года они не распространяются. Они будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет», — заявил Картаполов.
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