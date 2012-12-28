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В России
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сегодня, 16:15
В РФ усилят контроль за куплей-продажей монет и слитков в банках
Сделки граждан с драгметаллами в банках попадут в поле обязательного контроля Росфинмониторинга.
Поправки в основной антиотмывочный закон 115-ФЗ должны еще быть рассмотрены Советом Федерации и утверждены президентом, они вступят в силу через 120 дней со дня официальной публикации закона.
Как следует из текста поправок, основные типы операций банковских клиентов с драгоценными металлами и камнями будут попадать под действие статьи 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — в ней перечислен перечень сделок, подлежащих обязательному контролю, то есть банки сообщают о них в Росфинмониторинг на регулярной основе.
Теперь в этот контур попадут зачисление или списание денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за куплю-продажу «драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий» на сумму от 1 млн руб. Такой же порог контроля будет распространяться на операции с наличными или безналичными средствами по покупке физлицом, компанией или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также по обратной продаже таких активов.
Идея усилить контроль за операциями физлиц и компаний с драгоценными металлами, в частности с золотом, появилась летом 2023 года. Тогда, после отмены НДС на покупку золота в слитках банки фиксировали резкий рост спроса физлиц на такие активы. Минфин указывал, что золотые слитки стали в том числе вывозиться частными лицами из страны «в карманах» — за счет этой схемы компании обходили увеличенные пошлины на экспорт золота, а также могли совершать трансграничные расчеты. Росфинмониторинг поддерживал инициативу Минфина по усилению контроля банков за операциями клиентов с драгметаллами.
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