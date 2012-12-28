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В России
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сегодня, 15:29
В Белгородской области тракторист подорвался на мине во время полевых работ
В районе села Мешковое Шебекинского округа Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине. В результате взрыва пострадал тракторист.
По его словам, в результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Сельскохозяйственная техника полностью уничтожена огнём, — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
Он также отметил, чтобы руководители сельхозпредприятий не отправляли своих сотрудников работать в поля приграничных районов без предварительного согласования с силовыми ведомствами и без обеспечения всех мер безопасности, поскольку от этого зависит их жизнь и безопасность.
Гладков напомнил, что облправительство и Минобороны РФ разработали регламент соблюдения безопасности полевых работ.
«К сожалению, сегодня предприятие нарушило этот регламент, тракторист выехал в поле без согласования. Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику», — написал Вячеслав Гладков.
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