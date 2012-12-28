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В России
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11 минут назад
Мошенники стали создавать сайты фейковой платежной системы
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы «Наш платеж».
Новые интернет-ресурсы стали появляться после блокировки сайтов, использовавших бренд «Росплатеж» — неработающий онлайн-сервис по оплате штрафов, налогов и задолженностей.
Схема с «Росплатежом» начала набирать обороты в сентябре 2024 года. Мошенники маскировали фишинговые страницы под розыгрыши известных брендов, а сообщения о выигрыше приходили потенциальным жертвам на почту или в личные сообщения в мессенджерах и соцсетях. После этого жертве необходимо было «оплатить налог» или «провести конвертацию» выигрыша, если сумма была указана не в рублях. Для этого человека перенаправляли на фишинговый сайт, оформленный под «Росплатеж». Таким образом у жертвы могли единоразово украсть от 300 до 6 тыс. рублей, — передает ТАСС.
После блокировки подобных ресурсов схема немного изменилась. «Мошенники провели ребрендинг, украсили ресурсы логотипом «Наш платеж» и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне. В этот раз оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии. Для повышения доверия к ресурсу злоумышленники все так же используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем», — заявила глава отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.
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