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27 минут назад

В Госдуме попросили поддержать введение оперативной блокировки фальсификата на кассах

В Госдуме просят поддержать оперативную блокировку фальсификата на кассах. Такие поправки в законодательство подготовил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.

«Проблема в том, что фальсификат оперативно не блокируется на кассах. В связи с этим я подготовил поправки в законодательство, которые уже поддержали Роспотребнадзор и Минпромторг, но Минэкономразвития их не поддерживает. То есть мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации, вложили в нее огромное количество средств. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем», — пояснил «Известиям» депутат.

В связи с этим депутат направил обращение в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением внести изменения в законодательство и наделить представителей Роспотребнадзора (главных санитарных врачей и их заместителей) правом выносить постановления о запрете или приостановке не соответствующей требованиям продукции.

В настоящее время постановлением правительства № 1944 установлено основание запрета реализации маркируемых товаров — оно может быть принято по решению органов госконтроля в пределах их полномочий. Однако федеральный закон «О государственном контроле и муниципальном надзоре» позволяет ограничить оборот таких товаров только в судебном порядке. При этом ст. 90 закона предусматривает право установить иные решения о видах контроля.

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