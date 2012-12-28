ЦБ зафиксировал рекордную просрочку россиян по ипотеке в 100 млрд

Просроченная задолженность россиян по ипотеке на начало февраля впервые достигла 100,6 млрд рублей (накопленным итогом). Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, следует из данных Центробанка («Известия» их изучили). При этом общий объем жилищных кредитов, напротив, снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн.