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В России
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29 минут назад
ЦБ зафиксировал рекордную просрочку россиян по ипотеке в 100 млрд
Просроченная задолженность россиян по ипотеке на начало февраля впервые достигла 100,6 млрд рублей (накопленным итогом). Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, следует из данных Центробанка («Известия» их изучили). При этом общий объем жилищных кредитов, напротив, снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн.
Граждане, которые брали ипотеку в 2023-2024 годах, также рассчитывали на будущее снижение ключевой и возможность рефинансирования, считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Этой зимой, когда ставка достигла пика, многие из них начали выходить в просрочку.
Еще одна причина роста просрочки в ипотеке в начале этого года — это высокие темпы инфляции в стране и стагнация реальных доходов населения, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По его словам, рост просрочки указывает на то, что назревает «пузырь» проблемных долгов у банков. При этом, по его мнению, в 2025 году тенденция сохранится.
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