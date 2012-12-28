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В России
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59 минут назад
В Тамбовской области Росприроднадзор установит ущерб, причинённый почве разливом аммиачной селитры
«Ориентировочно площадь загрязнённой почвы составила девять квадратных метров. Специалисты филиала ЦЛАТИ по Тамбовской области провели отбор проб и направили их на исследование. Если окажется, что концентрация загрязняющих веществ в почве превышает норму, то Росприроднадзор примет меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщает ИА «ОнлайнТамбов. ру».
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