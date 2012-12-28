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В мире
28
49 минут назад

140-летний житель Афганистана может быть признан старейшим человеком в мире

В восточной афганской провинции Хост обнаружен долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет.

Долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост, он может оказаться самым старым человеком в мире, — передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Tolo news.

Уточняется, что у Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби. Назир рассказал изданию, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании и хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

«Я был во дворце с Ханом... и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени. Все были счастливы и благодарили короля за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они скончались», — приводит слова долгожителя издание.

Портал добавил, что родственники Назира просят правительство подтвердить возраст своего пращура правовыми документами, так как архивное дело в Афганистане очень развито, и документы в архивах хранятся столетиями.

По данным издания, реакция властей Хоста на сенсационную новость не заставила себя долго ждать: пресс-секретарь губернатора Мустагфар Горбаз сообщил порталу, что для проверки возраста долгожителя к нему будет направлена специальная техническая группа. Если информация о нем подтвердится, то ему будет оказана не только специальная медицинская помощь, но и будут предприняты усилия для внесения его имени в книги мировых рекордов, — уточнило издание.

«Мы планируем направить техническую группу в управление регистрации актов гражданского состояния, чтобы определить возраст этого пожилого человека, который может составлять 140 лет. Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире», — заявил чиновник.
старейший житель
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