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В России
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сегодня, 11:26
Долги россиян по ипотеке превысили рекордные 100 млрд рублей
На начало февраля 2025 года общая задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 100,6 миллиардов рублей.
Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, — следует из данных Центробанка. При этом общий объем жилищных кредитов, напротив, снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн.
Просрочка граждан по ипотеке сейчас действительно достигла исторического максимума — ранее такой уровень не фиксировался даже в кризисные периоды (2008 или 2022 год), — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В ипотечном портфеле растет просроченная задолженность и число реструктуризаций, — рассказали в пресс-службе регулятора. Там пояснили: это связано с «вызреванием» поколений кредитов, выданных во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года по массовой льготной ипотечной программе. Тогда был ажиотажный спрос, в том числе из-за анонсированных ужесточений условий по госпрограммам. Однако не все заемщики рассчитали свои силы.
Граждане, которые брали ипотеку в 2023–2024 годах, также рассчитывали на будущее снижение ключевой и возможность рефинансирования, — считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Этой зимой, когда ставка достигла пика, многие из них начали выходить в просрочку.
В предыдущие годы требования к заемщикам по величине первоначального взноса и долговой нагрузке находились на исторически низком уровне, напомнили в ЦБ. В результате в конце 2023 года больше половины жилищных ссуд выдавались с первоначальным взносом менее 20%. При этом почти половину кредитов брали заемщики с показателем долговой нагрузки (ДПН) больше 80 (то есть те, кто тратит более 80% доходов на погашение займов).
После ужесточения условий льготных программ летом 2024 года и введения ЦБ новых ограничений по оформлению ссуд закредитованным людям доля рискованных кредитов в ипотеке значительно снизилась — до 10–13%. В связи с этим риски дальнейшего роста просрочки уменьшились, — считают в регуляторе.
Эксперты полагают, что в 2025 году тенденция сохранится, поскольку уровень безработицы в РФ начал понемногу увеличиваться, а значит, зарплаты будут расти медленнее. Это приведет к падению реальных доходов населения на фоне высокой инфляции в стране.
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