Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке слышны разрывы
Происшествия
В Липецке и Липецком округе введен красный уровень угрозы
Происшествия
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА
Происшествия
18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Происшествия
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Вместо томов в книжном шкафу — сапоги
Общество
«Наше укрытие по-прежнему затоплено!»
Общество
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
44-летний мужчина напал на бывшую жену с ломом
Происшествия
В 15 микрорайоне текут реки
Общество
С трассы Липецк-Чаплыгин слетел автомобиль: водитель умер в карете скорой помощи
Происшествия
Пьяный водитель попал в ДТП через два месяца после лишения прав
Происшествия
Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Происшествия
33-летний чаплыгинец арестован по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого
Происшествия
Липецкое предприятие стало одним из ведущих производителей упаковки
Общество
Читать все
В России
24
сегодня, 11:26

Долги россиян по ипотеке превысили рекордные 100 млрд рублей

На начало февраля 2025 года общая задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 100,6 миллиардов рублей.

Просрочка граждан по ипотеке достигла рекордных 100,6 млрд рублей, — пишут «Известия».

Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, — следует из данных Центробанка. При этом общий объем жилищных кредитов, напротив, снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн.

Просрочка граждан по ипотеке сейчас действительно достигла исторического максимума — ранее такой уровень не фиксировался даже в кризисные периоды (2008 или 2022 год), — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В ипотечном портфеле растет просроченная задолженность и число реструктуризаций, — рассказали в пресс-службе регулятора. Там пояснили: это связано с «вызреванием» поколений кредитов, выданных во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года по массовой льготной ипотечной программе. Тогда был ажиотажный спрос, в том числе из-за анонсированных ужесточений условий по госпрограммам. Однако не все заемщики рассчитали свои силы.

Граждане, которые брали ипотеку в 2023–2024 годах, также рассчитывали на будущее снижение ключевой и возможность рефинансирования, — считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Этой зимой, когда ставка достигла пика, многие из них начали выходить в просрочку.

В предыдущие годы требования к заемщикам по величине первоначального взноса и долговой нагрузке находились на исторически низком уровне, напомнили в ЦБ. В результате в конце 2023 года больше половины жилищных ссуд выдавались с первоначальным взносом менее 20%. При этом почти половину кредитов брали заемщики с показателем долговой нагрузки (ДПН) больше 80 (то есть те, кто тратит более 80% доходов на погашение займов).

После ужесточения условий льготных программ летом 2024 года и введения ЦБ новых ограничений по оформлению ссуд закредитованным людям доля рискованных кредитов в ипотеке значительно снизилась — до 10–13%. В связи с этим риски дальнейшего роста просрочки уменьшились, — считают в регуляторе.

Эксперты полагают, что в 2025 году тенденция сохранится, поскольку уровень безработицы в РФ начал понемногу увеличиваться, а значит, зарплаты будут расти медленнее. Это приведет к падению реальных доходов населения на фоне высокой инфляции в стране.
ипотека
долги
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить