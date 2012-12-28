Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке слышны разрывы
Происшествия
В Липецке и Липецком округе введен красный уровень угрозы
Происшествия
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА
Происшествия
18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Происшествия
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня угрозы
Происшествия
Читать все
18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Происшествия
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
«Наше укрытие по-прежнему затоплено!»
Общество
В Липецке арестован 37-летний закладчик
Происшествия
В детском саду на Бехтеева обследовали подозрительный предмет
Происшествия
С трассы Липецк-Чаплыгин слетел автомобиль: водитель умер в карете скорой помощи
Происшествия
33-летний чаплыгинец арестован по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого
Происшествия
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
Пьяный водитель попал в ДТП через два месяца после лишения прав
Происшествия
Липецкое предприятие стало одним из ведущих производителей упаковки
Общество
Читать все
В России
27
19 минут назад

В Минцифры рассмотрят отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Министерство цифрового развития и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривают вопрос о введении отсрочки по уплате налога на прибыль для IT-компаний, экспортирующих свои продукты.

Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждают возможность введения отсрочки по уплате налога на прибыль и другие меры поддержки для IT-компаний, которые экспортируют свои продукты, — передает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке. По его словам, решение об отсрочке уплаты налога на прибыль стало компромиссным и выработано по итогам обсуждения с бизнесом, который изначально просил полностью освободить IT-экспортеров от уплаты 5-процентного налога. Конкретных параметров предоставления отсрочки пока нет.

Факт обсуждения мер поддержки IT-решений, в том числе для их экспорта, подтвердили представители министерства и аппарата Григоренко, указав, что окончательное решение по конкретным мерам пока не принято.

С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России повысилась с 20 до 25%. Но для некоторых направлений российского бизнеса установлены пониженные ставки этого налога, в частности для IT-организаций она составляет 5% до 2030 года. До 2025 года налоговая ставка для IT была нулевой.

Об обсуждении возможной отсрочки уплаты налога на прибыль для экспортеров из числа IT-компаний рассказал и директор по развитию международного бизнеса ГК Softline Александр Рожков. По его словам, обсуждение мер поддержки возникло из-за возможного возвращения иностранных конкурентов. Детали будут известны по результатам дальнейших обсуждений Минцифры с представителями бизнеса, — уточнил он.

По оценке ассоциации «Руссофт», экспорт российского программного обеспечения в 2024-м впервые за три последних года показал положительную динамику, увеличившись на 6,6%, до $5 млрд. Среди российских софтверных компаний 52% экспортируют свои решения, еще 35% планируют начать поставки за рубеж. Президент «Руссофта» Валентин Макаров сказал РБК, что по итогам 2025 года рост зарубежных поставок станет еще заметнее, возможно, будет кратным. «Но нужно учитывать, что геополитическая обстановка очень нестабильна и может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее многие IT-компании положительно смотрят в сторону экспорта, планируют свое продвижение за рубежом», — добавил он. По словам Макарова, наибольшее внимание экспортеров привлекают страны СНГ, Юго-Восточной Азии, MENA (Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль и др.), а также Африки и Латинской Америки. Темпы падения доходов от экспорта ПО в США и ЕС в 2024-м, по словам Макарова, снизились.

По итогам прошлого года повысился спрос на программные продукты российских разработчиков в дружественных странах Ближнего Востока и Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в странах, входящих в ЕАЭС и БРИКС, говорит Рожков. «Все чаще российские разработчики локализуют свои IT-продукты, регистрируют интеллектуальную собственность и сертифицируют решения в странах присутствия. Многие IT-экспортеры заключают партнерские соглашения с местными бизнес-ассоциациями и крупными отраслевыми игроками, региональными дистрибьюторами, системными интеграторами и провайдерами IT-услуг», — рассказывает он.

В 2025 году, по его мнению, IT-компании будут активно расширять поставки за границу, так как внутренний рынок становится ограниченным. «Кроме того, спрос на российские решения для достижения технологического суверенитета в дружественных странах растет <…>. Потенциал для российских экспортеров с текущей долей на мировом IT-рынке в размере 1% огромен», — заявил Рожков.
налог
прибыль
экономика
IT-экспортеры
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить