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В России
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19 минут назад
В Минцифры рассмотрят отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Министерство цифрового развития и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривают вопрос о введении отсрочки по уплате налога на прибыль для IT-компаний, экспортирующих свои продукты.
Факт обсуждения мер поддержки IT-решений, в том числе для их экспорта, подтвердили представители министерства и аппарата Григоренко, указав, что окончательное решение по конкретным мерам пока не принято.
С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России повысилась с 20 до 25%. Но для некоторых направлений российского бизнеса установлены пониженные ставки этого налога, в частности для IT-организаций она составляет 5% до 2030 года. До 2025 года налоговая ставка для IT была нулевой.
Об обсуждении возможной отсрочки уплаты налога на прибыль для экспортеров из числа IT-компаний рассказал и директор по развитию международного бизнеса ГК Softline Александр Рожков. По его словам, обсуждение мер поддержки возникло из-за возможного возвращения иностранных конкурентов. Детали будут известны по результатам дальнейших обсуждений Минцифры с представителями бизнеса, — уточнил он.
По оценке ассоциации «Руссофт», экспорт российского программного обеспечения в 2024-м впервые за три последних года показал положительную динамику, увеличившись на 6,6%, до $5 млрд. Среди российских софтверных компаний 52% экспортируют свои решения, еще 35% планируют начать поставки за рубеж. Президент «Руссофта» Валентин Макаров сказал РБК, что по итогам 2025 года рост зарубежных поставок станет еще заметнее, возможно, будет кратным. «Но нужно учитывать, что геополитическая обстановка очень нестабильна и может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее многие IT-компании положительно смотрят в сторону экспорта, планируют свое продвижение за рубежом», — добавил он. По словам Макарова, наибольшее внимание экспортеров привлекают страны СНГ, Юго-Восточной Азии, MENA (Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль и др.), а также Африки и Латинской Америки. Темпы падения доходов от экспорта ПО в США и ЕС в 2024-м, по словам Макарова, снизились.
По итогам прошлого года повысился спрос на программные продукты российских разработчиков в дружественных странах Ближнего Востока и Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в странах, входящих в ЕАЭС и БРИКС, говорит Рожков. «Все чаще российские разработчики локализуют свои IT-продукты, регистрируют интеллектуальную собственность и сертифицируют решения в странах присутствия. Многие IT-экспортеры заключают партнерские соглашения с местными бизнес-ассоциациями и крупными отраслевыми игроками, региональными дистрибьюторами, системными интеграторами и провайдерами IT-услуг», — рассказывает он.
В 2025 году, по его мнению, IT-компании будут активно расширять поставки за границу, так как внутренний рынок становится ограниченным. «Кроме того, спрос на российские решения для достижения технологического суверенитета в дружественных странах растет <…>. Потенциал для российских экспортеров с текущей долей на мировом IT-рынке в размере 1% огромен», — заявил Рожков.
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