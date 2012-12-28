В Минцифры рассмотрят отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Министерство цифрового развития и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривают вопрос о введении отсрочки по уплате налога на прибыль для IT-компаний, экспортирующих свои продукты.