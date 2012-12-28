«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
В мире
41
сегодня, 10:00
В Турции свыше 600 человек отравились шаурмой
Почти 650 человек отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли.
Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке.
«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует», — говорится в пресс-релизе.
В связи с инцидентом задержали двоих человек.
Полиция опечатала лавку, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.
0
0
0
0
0
Комментарии