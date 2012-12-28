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36 минут назад

Пациенты указали на нехватку препаратов от рассеянного склероза

Препараты с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в больницах минимум в восьми регионах, рассказали «Известиям» в общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом. По данным пациентов, лекарство не выдают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской, Московской и Ростовской областях.

«Основная причина, по которой в этих регионах у больных трудности с лекарством заключается в том, что фармкомпании не выходят на тендеры по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий» или предоставляют лекарство в недостаточном количестве», — утверждают в пациентской организации.

Лекарство входит в схемы лечения пациентов с рассеянным склерозом и является одним из препаратов, но не основным, так называемой первой линии, напомнил «Известиям» главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов.

«Среди всех пациентов, которые получают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), около 70% получают препараты первой линии и из них около 20% — с глатирамером ацетата», — добавил он.

Николай Шамалов подчеркнул, что сейчас ПИТРС первой линии представлены различными действующими веществами. По его словам, все они являются взаимозаменяемыми.
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