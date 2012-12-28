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В России
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14 минут назад
В Госдуме предлагают компенсировать семьям расходы на свадьбу
Депутаты предлагают возмещать молодоженам расходы на свадьбу.
«Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили установить новый вид социального налогового вычета, который позволит молодоженам вернуть часть расходов, связанных с организацией свадебного торжества, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов», — отмечается в сообщении.
Авторы инициативы отмечают, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.
Кроме того, компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.
«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).
По мнению инициаторов предложения, подобная льгота станет подспорьем для семей, в особенности для студентов-молодоженов, не обладающих большими финансовыми возможностями.
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