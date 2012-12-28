Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Для компенсации застройки Зеленого острова в реку выпустят мальков стерляди
Общество
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Общество
Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд
Происшествия
В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Происшествия
На создание в Липецке медвуза выделены 179 миллионов рублей
Общество
28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали мотороллер
Происшествия
Мэр Ельца уйдёт в отставку 10 апреля
Политика
Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
Происшествия
Читать все
На улице Терешковой снесли торговавший водкой и сигаретами киоск
Общество
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника
Происшествия
Мужчина с молотком и стаместкой сломал новый контейнер для сбора текстиля
Происшествия
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
Владимир Сериков: Липецкая область дополнительно получила более 856 миллионов рублей в бюджет
Общество
Вторую половину моста на Студеновской начнут перекладывать в мае
Общество
В первую концессионную школу дети пойдут 1 сентября
Общество
Улицу Фрунзе не станут превращать в липецкий Арбат
Общество
Пропавшего пять дней назад в Грязях мужчину нашли живым
Происшествия
Читать все
В России
23
14 минут назад

В Госдуме предлагают компенсировать семьям расходы на свадьбу

Депутаты предлагают возмещать молодоженам расходы на свадьбу.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета, позволяющего молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов, — рассказали РИА Новости в пресс-службе партии.

«Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили установить новый вид социального налогового вычета, который позволит молодоженам вернуть часть расходов, связанных с организацией свадебного торжества, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов», — отмечается в сообщении.

Авторы инициативы отмечают, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.

Кроме того, компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.

«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

По мнению инициаторов предложения, подобная льгота станет подспорьем для семей, в особенности для студентов-молодоженов, не обладающих большими финансовыми возможностями.
свадьба
расходы
налоговый вычет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить