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В России
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13 минут назад
ФАС предлагает установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже
Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников, внедрив альтернативные методы реализации.
Ранее ведомство проводило анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.
По его итогам ФАС России установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раз, — говорится на сайте ведомства.
Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации. К ним в числе прочего относится развитие механизмов биржевой торговли рыбной продукцией, которые позволят участникам рынка приобретать товар напрямую у производителя.
По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей.
Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов.
Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.
Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты — например, ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.
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