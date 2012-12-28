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В России
23
13 минут назад

ФАС предлагает установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже

Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников, внедрив альтернативные методы реализации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже.

Ранее ведомство проводило анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.

По его итогам ФАС России установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раз, — говорится на сайте ведомства.

Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации. К ним в числе прочего относится развитие механизмов биржевой торговли рыбной продукцией, которые позволят участникам рынка приобретать товар напрямую у производителя.

По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей.

Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов.

Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.

Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты — например, ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.
рыба
экономика
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