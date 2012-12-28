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В мире
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29 минут назад
При въезде в Таиланд всем туристам придется заполнить цифровые миграционные карты
Иностранных туристов, в том числе россиян, обяжут заполнять цифровые миграционные карты TDAC при въезде в Таиланд вместо бумажных.
«Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, <...> должны заполнить TDAC онлайн перед въездом. Соблюдение этого требования будет обязательным с 1 мая 2025 года», — проинформировали в иммиграционном бюро.
Заполнить онлайн-форму TDAC возможно на сайте, — отметили в ведомстве.
«Заполнить TDAC онлайн можно за три дня до даты поездки. Для этого необходимо подготовить паспорт или проездной документ, понадобятся личные данные, например полное имя, дата рождения и гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде», — говорится в сообщении.
После загрузки личных данных иммиграционные власти Таиланда вышлют на электронную почту письмо, которое нужно будет предъявить по прибытии в страну.
«Заполнение TDAC является обязательным до вашего прибытия. Без TDAC ваш въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы», — указали в полиции.
Российские туристы занимают третье место по числу посещений Таиланда.
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