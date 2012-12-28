Минфин РФ начнет распродажу золота и валюты с 7 апреля

Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд рублей.