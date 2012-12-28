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В России
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сегодня, 14:05
Минфин РФ начнет распродажу золота и валюты с 7 апреля
Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд рублей.
«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей», — привели данные в министерстве. В марте Минфин покупал валюту и золото. на 2,9 млрд рублей в день.
Переход от покупок к продаже валюты связан с большим отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов в марте от прогноза — минус 65,6 млрд руб.
«Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года», — уточнили в Минфине.
В апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 29,7 млрд руб., ожидают в министерстве. Таким образом с учетом отклонения в марте и прогноза на апрель, совокупно Минфину в ближайший месяц нужно будет продать валюты и золота на 35,9 млрд руб.
Банк России будет зеркалировать ежедневные операции Минфина на внутреннем рынке — то есть продавать валюту (юани) на 1,6 млрд. руб. в день. Дополнительно ЦБ будет продавать валюту в связи с собственным планом — на 8,86 млрд руб. Таким образом, общий ежедневный объем продажи валюты со стороны регулятора составит 10,46 млрд руб.
Последний раз Минфин продавал валюту и золото в рамках бюджетного правила в январе 2024 года. Тогда совокупный месячный объем операций составлял — 69,1 млрд руб., а ежедневный — 4,1 млрд руб.
Продажа осуществляется за счет ранее приобретенной иностранной валюты и золота, а при их отсутствии — за счет средств Фонда национального благосостояния с учетом требований бюджетного законодательства.
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