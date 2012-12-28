В России
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сегодня, 13:09
Набиуллина заявила о снижении инфляции к концу года
Глава Центробанка подчеркнула, что ключевая ставка «сдерживала мощное инфляционное давление» весь 2024 год, которое осенью достигло своего пика.
«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — отметила она.
Ключевая ставка — это не «волшебная палочка», и ее несвоевременное снижение может привести к новому взлету цен и рыночных ставок, — заявила Набиуллина.
«Результат повышения ключевой ставки — замедление инфляции. Не за 12 месяцев, а за текущий месяц, но в пересчете на год. Так вот, текущая инфляция в ноябре-декабре была опасно высокой, около 14%, если пересчитывать на полный год. В январе уже меньше — 11%, в феврале меньше — 8%. Цифру по марту мы узнаем только на следующей неделе», — сказала она.
Глава Центробанка подчеркнула, что ключевая ставка «сдерживала мощное инфляционное давление» весь 2024 год, которое осенью достигло своего пика. Банк России учитывает опыт 2023 года, когда после замедления вновь наметился рост потребительских цен, однако между этими ситуациями существуют важные отличия, считает Набиуллина. Среди них она перечислила изменение ключевой ставки на 5 п.п. (с 16 до 21%) и бюджетной политики, а также укрепление рубля, — передает РБК.
«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок. Сейчас физические ресурсы в экономике практически полностью задействованы (рекордно низкая безработица это очень хорошо показывает), поэтому стимулирование спроса, если возможно, то в разумных дозах», — сказала она.
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