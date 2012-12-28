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В России
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17 минут назад
Летчики упавшего в Иркутской области самолета уводили его от жилых домов
Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который разбился накануне в Иркутской области, делал все, чтобы отвести самолет от жилых домов.
По словам Кобзева, эту информацию ему сообщили в Министерстве обороны. Он также выразил соболезнования семье пилота, который погиб при крушении самолета. «Семье, безусловно, будет оказана помощь», — написал Кобзев.
О том, что стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области, сообщило ранее Минобороны.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться, но во время приземления один летчик погиб.
Самолет упал в безлюдной местности и при падении повредил ЛЭП, из-за чего пропало электричество в поселках рядом с местом крушения. На следующий день электроснабжение домов восстановили, — рассказал губернатор Кобзев.
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